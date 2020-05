Rubrique sponsorisée Démoustication: traitement de nuit à Butor et 4 robinets Par Mairie de Saint-Leu - Publié le Mercredi 6 Mai 2020 à 10:00 | Lu 104 fois

PREVENTION DENGUE à SAINT LEU



En complément des interventions de lutte anti-vectorielle en porte-à-porte autour des cas de dengue signalés, des opérations de démoustication de nuit sont menées au cas par cas, autour des habitations où des personnes malades ont été signalées par les médecins et dans les zones de circulation virale les plus actives de l’île. Elles sont menées par les équipes de l’ARS, grâce à des appareils de pulvérisation insecticides montés sur des véhicules pick-up.





Butor (à l’est de Piton St Leu)





Nuit du dimanche 10 au lundi 11 mai 2020 (entre 00h et 5h du matin)





QUARTIERS: BUTOR et 4 Robinets



Tous les habitants des zones concernées sont informés avant le passage des équipes par un avis de démoustication distribué dans leur boîte aux lettres avec les recommandations à suivre avant et après le traitement.

RECOMMANDATIONS



AVANT LE TRAITEMENT



•Couvrir les bassins et aquarium,

• Mettre à l’abri les tortues

• Fermer portes et fenêtres

• Protéger les ruchers*



APRES LE TRAITEMENT



• Maintenir portes et fenêtres fermées au moins 30 minutes après le traitement

• Eviter, autant que possible, de pénétrer dans la zone traitée pendant 6 heures

• Laver et/ou peler les fruits et légumes avant de les consommer





Aux doses utilisées, le produit insecticide (la deltaméthrine) ne présente pas de danger pour les animaux à sang chaud (chien, cabris, poules…), mais il peut être toxique pour les animaux à sang froid (poissons, tortues…).



Néanmoins, en cas d’exposition, cet insecticide peut provoquer des irritations chez les personnes sensibles.



En cas d’apparition de symptômes suite à une opération de démoustication, il est recommandé de consulter un médecin.





* Vous êtes apiculteur :



Pour toute demande d’informations, de conseils, vos contacts : • Association GDS Réunion au 02 62 27 55 78

• Syndicat Apicole de La Réunion : abeillereunion@gmail.com



