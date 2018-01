Démolition de la prison Juliette Dodu: Délibéré la semaine prochaine

C'est ce mercredi après-midi qu'était examiné le contentieux entre une association de défense du patrimoine et la mairie de Saint-Denis. L'enjeu : le sort réservé à l'ancienne prison Juliette Dodu. Le délibéré sur la suspension des travaux devrait être rendu d'ici une semaine. La mairie et la SHLMR étaient par ailleurs absentes de l'audience.Un recours en annulation visant à l'abrogation de l'arrêté municipal actant la démolition du site historique situé en centre ville avait été déposé. Un référé visait l'urgence de suspendre tout travaux de démolition via un référé suspension du même arrêté.Assisté de Me Fabrice Saubert, l'association Kartié lib - mémoire et patrimoine océan Indien a pu faire valoir ses arguments pour contester la décision de faire table rase de ce lieu chargé d'histoire.A la place de l'ancienne prison qui a fermé ses portes en 2010, un programme de logements piloté par la SHLMR doivent être livrés.Mais entretemps, le dossier s'est fortement politisé avec l'implication du député Jean-Hugues Ratenon, présent auprès de l'association lorsqu'il s'est agi de dénoncer ce programme immobilier jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'était le 20 décembre dernier à Paris, le député de la 5e circonscription s'adressait à la ministre de la Culture en ces termes : "Ce bâtiment, datant de plus de 300 ans, témoin de ces crimes atroces, d’actes barbares qui ont eu lieu durant toute la période esclavagiste est menacé par un projet immobilier. Madame la ministre de la Culture, la réparation n’est-elle pas de stopper tout acte qui consiste à effacer les traces de l’esclavage et de notre histoire ? Ce mur fondé en 1718 ne doit-il pas être plutôt transformé totalement en lieu de mémoire, de recueillement et de respect ?".