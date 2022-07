A la Une .. Démolition d’immeubles vétustes à Saint-Denis

Le programme de démolition des immeubles vétustes a démarré ce jeudi matin à Saint-Denis. Des bâtiments situés au cœur de la Cité Ah-Soune, dont le règlement de copropriété date de 1973, ont été détruits. Une opération dans le cadre de l'ambition de la municipalité d'"embellir chacun de ses quartiers et ainsi améliorer le cadre vie des Dionysiens".













Le communiqué:

Saint-Denis, ville citoyenne et ambitieuse, poursuit sa démarche de remodélisation de la commune avec la démolition de bâtiments vétustes de la Cité Ah-Soune. Par ce biais, Saint-Denis tend également à améliorer chacun de ses quartiers et ainsi le cadre de vie des Dionysien.ne.s.



Cette structure, connue de beaucoup de Dionysiens, date de 1955. Devenue vétuste et abandonnée, il était urgent de faire quelque chose. La destruction de cette parcelle de plus de 700 m2 répond donc à un acte majeur dans la stratégie de réaménagement de la ville et de la modernisation de toute la façade littorale.



Le but est d’acquérir des terrains de manière stratégique, grâce à l’EPFR (Établissement Public Foncier de La Réunion), pour ensuite avoir le choix des possibles futurs pour Saint-Denis. Parmi ses actions, l’EPFR a notamment pour objet de permettre le renouvellement urbain ou encore de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, tout en luttant contre l’insalubrité. L’EPFR aide ainsi les collectivités à se rendre propriétaire de gros fonciers, qui ne peuvent pas toujours être acquis en une seule fois. C’est notamment le cas aujourd’hui pour la ville de Saint-Denis avec cette parcelle. L’EPFR porte ainsi le foncier pour la ville.



Il n’y a pas encore de plan prévisionnel mais cet espace se situe dans le périmètre du Projet de Renouvellement Urbain Nord Est Littoral. Il s’inscrit dans la phase 2 de PRUNEL, actuellement en cours d’élaboration. L’idée est également d’ouvrir de nouveau la ville vers la mer, tout en la raccordant depuis Sainte-Suzanne, jusqu’à l’entrée Ouest de Saint-Denis avec un service de transport en commun ingénieux. Les sujets sont en cours de discussion avec la CINOR et La Région.



Les travaux dureront maximum deux mois. Le terrain sera végétalisé le temps qu’un projet soit validé. La Maire de Saint-Denis et les personnes en charge du PRUNEL présenteront cette année à l’ANRU la phase 2 du projet.



Éricka Bareigts, Maire de Saint-Denis : « Il faut avoir conscience que l’on achète pour détruire et ensuite reconstruire car on ne peut pas réaménager la ville avec de l’existant. La ville fait des acquisitions, non pas par plaisir, mais dans une démarche de remodélisation de Saint-Denis et ainsi lui offrir une nouvelle image d’ici quelques années. Toute cette démarche a également pour but de préserver la santé des Dionysiens. »



Jean-Louis Grandvaux, Directeur de l’EPFR : « Nous avons un partenariat dynamique avec la ville de Saint-Denis, nous sommes un outil pour la mairie afin de l’aider dans sa politique d’aménagement. Pour l’heure, nous avons déjà fait l’acquisition de 15 terrains stratégiques pour le compte de PRUNEL. »