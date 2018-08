Communiqué Démission de nicolas Hulot: "Tristesse, déception et espoir"

Tristesse, déception et espoir sont les 3 mots qui me viennent spontanément à l'annonce du départ de Nicolas Hulot du gouvernement.



Tristesse pour lui-même en premier lieu car après toutes ces années lutte, après avoir refusé d'être ministre auprès de François Hollande pour ne pas dénaturer sa lutte et se valeurs, puis finalement trouvé un compromis avec Emmanuel Macron, il en vient à démissionner pour ne pas se soumettre à des compromissions avec les lobbies.



Triste car est triste une personne qui perd la foi comme il le dit.



Déception car tous ceux qui luttent pour la biodiversité et le développement durable avaient ressenti la même joie que Nicolas Hulot d'avoir enfin un ministre qui allait pouvoir "faire avancer les dossiers", traduire en actions les espoirs de toute une génération. Tous avaient ressenti les mêmes espoirs de voir s'opérer enfin une transversalité entre les différents ministères pour la défense de ces valeurs.



Mais malgré la grande inquiétude qui peut planer avec cette démission sur les autres dimensions que sont le transport et l'énergie par exemple, eh bien l'espoir reste là tout de même.



L'espoir que Nicolas Hulot va continuer ailleurs la lutte qu'il mène et que nous voulons continuer à mener avec lui. Cette lutte, les citoyens peuvent y contribuer, de même que les collectivités locales, tous nous pouvons apporter notre part du colibri.



Vanessa MIRANVILLE, Maire de la Ville de la Possession, Membre du Comité National de la Biodiversité,

Présidente du Mouvement Citoyens de la Réunion En Action

