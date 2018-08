Démission de Nicolas Hulot

Nicolas Hulot quitte le Gouvernement. Il vient de l'annoncer. En effet, ce n'est pas uniquement le Gouvernement qui doit legiferer.



NOUS TOUS DEVONS Y TRAVAILLER. NOUS DEVONS TOUS NOUS RENDRE COMPTE DE LA GRAVITE DE LA SITUATION DE NOTRE PLANETE.



Ns sommes ds l'attentisme et ds le capitalisme addictif. Helas, pour lui, comme pour moi ici, à mon humble niveau, nous savons que nous ne descendrons pas ds la rue pour cet enjeu superieur qu'est La TERRE, avec GES, gaz à effet de serre, RC, réchauffement climatique, le CETA, les essais nucléaires, la lutte contre les lobbies, les sargasses la bas, les pesticides partout, ici la leucose bovine, etc.



Ce siècle est une tragédie pour nos enfants. Ce travail collectif avec cet objectif, qui est un objectif d'AMOUR pour ceux qui nous succéderont, nous ne le partageons pas, et ca c'est dommage.



Nicaloas Hulot n'était sans doute pas le meilleur,il a essaye, il est isolé, il n'avait pas le pouvoir, c'est E Macron qui l'a.



Il a le courage de se retirer car les affrontements perpetuels sont destructeurs de personnalite, changent la personnalité, transforment, rendent calculateurs, les couleuvres avalees rendent fous.



Pour ma part, il est regretté le mépris aussi, de certains médias locaux.



Dure la vie politique. Dure car aujourd'hui c'est la communication sur tout et n'importe quoi qui est rendue visible et le travail quotidien est écarté.



Courage au prochain.