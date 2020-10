7mag.re

Démission de Miss Franche-Comté : des photos dénudées en sont la raison !

Hier Anastasia Salvi annonçait à la stupeur générale renoncer à la couronne de Miss Franche-Comté fraichement acquise ! On en sait un peu plus sur les raisons qui ont poussé la jeune femme à briser son rêve. Le réglement très strict du concours de beauté est la cause de l'abandon de la belle Miss Franche-Comté. Une histoire de photos qui en rappellera certainement une autre aux Réunionnais...

Par Chloé Grondin - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 14:42 | Lu 477 fois