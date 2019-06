Courrier des lecteurs Démission de Michel Fontaine, un besoin de renouveau





Vous souhaitez rester anonyme en raison de craintes de représailles politique et nous vous comprenons.



Le bilan est pour le moment sans appel, vous souhaitez un renouveau au niveau de vos différentes de vos sections, plus de communication, moins de copinage, un vrai projet LR pour notre île, nos communes, nos quartiers etc...



Vous demandez également la démission du Président local des Républicains.



Notre action est encore longue, nous devons avancer sereinement et sans crainte.



Nous adresserons dans les jours à venir un courrier aux instances nationales afin de dresser un portrait, bilan réel de la situation des Républicains sur notre territoire.



Ne lâchons rien.



Pour le Comité des Républicains en colère

Nous contacter : republicainsencolere@gmail.com





