Démission de Laurent Wauquiez, Michel Fontaine doit également démissionner

Les Républicains Réunion : Avec un score historiquement bas 5,97% des suffrages exprimés lors du scrutin des Européennes sur notre île, nous appelons solennellement Michel Fontaine à prendre toutes ses responsabilités et à assumer la débâcle tout comme Laurent Wauquiez.



Notre parti est aujourd'hui un bateau sans capitaine, Michel Fontaine ne représente plus nos valeurs, ne sait pas répondre aux nouveaux défis de notre société. Nous devons sortir de notre zone de confort, il faut définitivement en finir avec cette gestion clanique et archaïque en politique.



Nous considérons que notre chef de file local est responsable de cette défaite et complice du score historique du Rassemblement National, l'offre politique des Républicains ne correspond plus aux attentes des électeurs.



Nous demandons donc la démission dans les plus brefs délais de Michel Fontaine et de son bureau pour La Réunion ainsi que la mise en place d'un comité provisoire.





Fait à Saint-Denis, le Dimanche 2 Juin 2019.