Démission de Hulot: un acte de courage

Je salue la décision courageuse de l’ancien ministre de la transition écologique de quitter le Gouvernement. Un ministre avec « peu de pouvoirs, peu d’influence » selon ses propres termes pour justifier sa démission.



Oui Nicolas HULOT était un peu « l’intrus », une erreur de casting dans ce Gouvernement nucléariste. Il s’est laissé, comme beaucoup, attiré par les chants des sirènes de MACRON, mais il s’est vite rendu compte que les industriels, les multinationales, passeront bien avant lui au Gouvernement et bien avant la grande cause de l’écologie.



Juste un exemple : récemment, il a applaudi des 2 mains la condamnation de Monsanto aux USA contre le glyphosate cancérigène. Pourquoi alors, écrivait notre groupe parlementaire dans un communiqué le 19 août dernier, les députés de la République en marche ont-ils voté contre notre amendement en faveur de l’interdiction immédiate de ce pesticide ? Pourquoi Macron a-t-il cédé aux décisions de Bruxelles autorisant pour 5 ans encore la diffusion du glyphosate ?



Nous disions à l’ex ministre de la transition écologique qu’il était au pied du mur. Son honnêteté de reconnaitre publiquement que les « lobbies sont là », « qu’on s’évertue à entretenir un mode économique responsable de tous ces désordres climatiques », « que l’écologie n’était pas la priorité du Gouvernement », mérite respect.



Espérons que cette démission, coup de tonnerre, provoquera un électro choc pour amener ce Gouvernement à la raison et de mener une vraie politique de la transition écologique au lieu de participer à la destruction de notre planète et des humains.



Devant les dernières annonces du Gouvernement qui vont saigner encore plus les pauvres, les retraités, souhaitons que d’autres ministres fassent leur examen de conscience et suivent l’exemple de Nicolas Hulot.



Que des députés de la République en Marche en fasse de même et rejoignent les groupes d’opposition à l’Assemblée Nationale, en particulier la France Insoumise, afin de mettre un arrêt à cette politique désastreuse.