Démission de Hulot: Une cruelle désillusion!

C'est avec une profonde déception que j'ai pris connaissance de la démission du gouvernement de Monsieur Nicolas HULOT, Ministre d'Etat en charge de la Transition Ecologique.



Le programme du candidat Macron était relativement timoré sur ce sujet sensible du développement durable. La caution morale que Monsieur HULOT représentait pour le Président de la République n'aura pas tenu plus d'un an. Sa décision courageuse met en lumière la puissance des lobbys auprès du Chef de l'Etat.



La France a pourtant un rôle important à jouer en ce qui concerne les problématiques de la transition écologique, du changement climatique, de la préservation de la biodiversité, de la protection de notre environnement, ...



Je souhaite que cette démission amène le gouvernement à prendre conscience des priorités et des attentes des Français et des Réunionnais sur cette thématique.



Elu député, je porterai à l'Assemblée Nationale mes propositions pour la protection du territoire, notamment en matière d'écologie.