A la Une . Demi-finale de Roland-Garros : Une activiste engagée pour le climat interrompt le match

Ce vendredi soir, lors de la demi-finale du tournoi de tennis, une jeune femme a fait irruption sur le court Philippe Chatrier. Elle s'est accrochée au filet pendant que les joueurs repartaient au vestiaire le temps que la situation soit gérée. Par NP - Publié le Samedi 4 Juin 2022 à 10:12

Hier soir, lors de la demi-finale opposant Marin Cilic et Casper Ruud, une activiste engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique a fait irruption sur le court Philippe-Chatrier vêtue d’un tee-shirt sur lequel on pouvait lire : « Il ne nous reste que 1028 jours ».



Elle s’est attachée au filet à l'aide de liens métalliques et de la colle.

Le service de sécurité a dû identifier formellement les objets avec lesquels la jeune femme, de nationalité française, a pénétré sur le court avant de pouvoir la sortir du terrain. Elle était rentrée dans le stade avec un titre d’accès valide en début de journée, a précisé la Fédération française de tennis.



« Je suis entrée sur le terrain, car je ne peux plus prendre le risque de ne rien faire face à l’urgence climatique », a revendiqué l’écologiste sur le site Internet de son organisation, Dernière rénovation. Elle affirme être « entrée en résistance civile » contre l’inaction climatique du gouvernement



Après cette brève interruption gérée en douceur par les services de sécurité, le match a finalement pu reprendre après un bref échauffement des deux joueurs. C'est le Norvégien Ruud qui l’a emporté en quatre sets. Il affrontera l'Espagnol Rafael Nadal en finale ce dimanche.