Démarrage du festival de dessin « Tropical Drawing » à Saint-Paul

Du 10 au 16 décembre, l’association ArTranslation et la Ville de Saint-Paul vous invitent à découvrir le premier festival international de dessin organisé à La Réunion, le « Tropical Drawing ».Ce jeudi 10 décembre, jour de lancement, la Maire, Huguette BELLO, s’est rendu compte du travail fourni par les organisateurs afin de livrer une première édition aux petits oignons. « Je suis fière de vous ! », ont été les mots adressés par la première magistrate à Julien AURE, directeur du festival et Allison RIVIÈRE, coordonnatrice de l’évènement.Les élues carole LEVENEUR et Marie-Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER ont également participé à cette « mise en bouche » au Petit Marché de Saint-Paul, rebaptisé « Tropical Market » pour l’occasion. En amont de ce premier jour de festival, une conférence de presse a été organisée le mercredi 09 décembre en présence de Zakaria CADJEE, élu référent du secteur du centre-ville, fier du concept qui donne un autre regard sur le centre-ville de Saint-Paul, plus culturel et qui met en valeur les réalisations d’artistes locaux et internationaux.Plusieurs ateliers sont aussi proposés. Pour y participer, rien de plus simple. Rendez-vous sur leur site internet pour découvrir toute la programmation. À VOS CRAYONS, STYLOS ET PINCEAUX ! Le festival « Tropical Drawing » n’attend plus que vous.