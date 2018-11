A la Une . Démarrage de la saison cyclonique: Deux zones sous surveillance dans l'océan Indien Jusqu'à il y a une dizaine d'années, les Réunionnais ne pouvaient compter que sur les prévisions de Météo France pour savoir le temps qu'il allait faire ou suivre la trajectoire d'un cyclone. Avec plus ou moins de bonheur...



Les plus curieux pouvaient écouter la radio mauricienne pour bénéficier de la météo de l'ile soeur.



L'arrivée d'internet a permis l'éclosion d'une multitude de sites et de pages Facebook plus ou moins sérieuses, dédiées à la situation et aux prévisions météorologiques.



Parmi toutes, un site ressort, celui du JTWC (Joint Typhoon Warning Center), le site météo de la Navy américaine.



Et surprise, toutes les pages Facebook de la JTWC sont tenues par... un Réunionnais, Patrick Hoareau, un passionné de météo qui a gravi tous les échelons jusqu'à devenir incontournable sur les réseaux sociaux spécialisés.



Tous les plus grands météorologues mondiaux fréquentent ses pages.



Patrick Hoareau vit aujourd'hui à la Réunion et continue malgré tout à être le community manager du JTWC.



Fidèle lecteur de Zinfos, il a accepté fort gentiment de nous faire profiter de ses connaissances et de rédiger un bulletin météorologique rien que pour nos lecteurs régulièrement, à partir des données du JTWC, dès qu'un système dépressionnaire apparaitra dans la zone.



Ludovic Grondin a réalisé son interview et vous pourrez mieux le connaitre très bientôt.



En attendant, voici donc en exclusivité le premier bulletin de Patrick Hoareau, qui nous annonce l'émergence de deux zones qui méritent d'être surveillées dans le Sud-Ouest de l'océan Indien, même si elles ne sont pas susceptibles de nous intéresser pour le moment.



Ses prévisions se feront plus précises au fur et à mesure qu'un système se rapprochera de la Réunion.



Pierrot Dupuy



Nous avons à présent deux zones sous surveillance sur le Sud Ouest Indien comme le montre la carte ci-dessus du Joint Typhoon Warning Center.



93S est suivie loin à l'est de Diégo Garcia. Ce système devrait être lent à se développer et évolue loin de toute terre.



94S situé à l'ouest de Diégo Garcia apparait avoir le meilleur potentiel d'intensification à court terme. Cette zone pourrait se développer et atteindre le stade de tempête mardi ou mercredi prochain. Elle pourrait alors affecter le temps à Agaléga.



Pour les Mascareignes le beau temps continue.



Patrick Hoareau a créé une page Facebook en français, Cyclone CLASS 4, sur laquelle vous pourrez suivre ses informations sur l'océan Indien. Et les informations mondiales, en anglais, sur le site du JTWC.



