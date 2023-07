La grande Une Démarrage de la campagne sucrière dans le Sud, retards et rattrapages dans l'Est

La campagne sucrière démarre ce lundi pour le bassin du Gol. Dans l'Est, la campagne débutera officiellement lundi prochain. Par SF - Publié le Lundi 31 Juillet 2023 à 06:10

Tout est fin prêt à l’usine du Gol, la campagne sucrière est lancée ce lundi dans le Sud. Les tracteurs agricoles et cachalots chargés de cannes font donc leur retour sur les routes de l’île, ce qui peut occasionner des perturbations du trafic. La plus grande prudence est d'ailleurs demandée aux usagers de la route.



Le président de la CGPER, Jean-Michel Moutama, espère une meilleure campagne que la précédente, mais reste réaliste : elle ne pourra être que légèrement mieux :"On espère entre 1,350 et 1,4 million de tonnes, mais on n'atteindra pas un objectif de 1,8 à 1,9 million de tonnes, ce n’est pas envisageable", prévient-il.



Parmi les raisons de ces objectifs revus à la baisse, la CGPER pointe du doigt le manque d’eau, notamment dans le Sud, mais aussi les conséquences de l’augmentation du prix des intrants. “Certains n’ont plus les moyens d’en acheter suffisamment”, explique–t-il.



La réduction du nombre de molécules autorisées pour désherber les champs serait une autre cause éventuelle d’un tel rendement cette année, selon le syndicat.



Retard de lancement dans l'Est



Dans l’Est, les planteurs devront encore patienter un peu avant de pouvoir livrer leurs marchandises à Bois Rouge. En raison de retards liés à des travaux, la campagne devrait officiellement démarrer le 7 août prochain, mais si les agriculteurs veulent espérer pouvoir la terminer, ils ne peuvent attendre. “On n'a plus le choix, on est obligé de couper”, déplore Dominique Clain, président de l’UPNA.



Faute de mieux, dès ce lundi, les cannes au départ de la Ravine Glissante seront tout de même envoyées vers le Gol. Le lendemain, des convois se feront au départ de Beaufond en direction du Sud.



Le jeudi 3 août, le site Bois Rouge réceptionnera 6.000 tonnes pour les balances de Bois Rouge, Ravine Glissante, Pente Sassy, Beaufond, la Mare. Le vendredi 4, le site de Bois Rouge réceptionnera de nouveau 6.000 tonnes de cannes pour les balances de Bois Rouge, Pente Sassy, Beaufond, la Mare.