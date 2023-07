A la Une . Démarrage de l’épidémie de grippe saisonnière à La Réunion

L'ARS annonce le démarrage de l'épidémie de grippe saisonnière sur notre île. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se poursuit jusqu’à fin septembre 2023. Par N.P - Publié le Mercredi 5 Juillet 2023 à 11:51

Le communiqué :



Depuis ces deux dernières semaines, le nombre de consultations pour grippe, en médecine de ville et à l’hôpital, est en augmentation constante à La Réunion. À ce stade, l’impact sanitaire reste limité et 64% des passages aux urgences concernent des moins de 15 ans.



Très contagieuse, et souvent considérée à tort comme bénigne, la grippe saisonnière cause chaque année à La Réunion des hospitalisations et des décès.



Dans ce contexte, l’ARS La Réunion et l’Assurance maladie rappellent l’importance de renforcer les mesures d’hygiène pour limiter la transmission de la maladie, se protéger et protéger son entourage, notamment les personnes les plus vulnérables.



La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se poursuit jusqu’à fin septembre 2023. Aussi, les personnes fragiles (personnes âgées, personnes atteintes de certaines maladies chroniques, femmes enceintes, …) qui ne sont pas encore vaccinées, sont invitées à le faire sans tarder auprès de leur médecin, sage-femme, infirmier ou pharmacien volontaire.



