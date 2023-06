Démarrage de l'enquête publique portant sur le projet de construction du Parc du Volcan le lundi 26 juin

Par arrêté n° 2023-1081/SG/SCOPP/BCPE du 1er juin 2023 une enquête publique unique a été prescrite au titre du code de l’environnement, préalable à l’autorisation préfectorale, portant sur le projet de construction du Parc du Volcan, situé sur la commune du Tampon.



Pendant la durée de l'enquête, le dossier sera déposé du 26 juin 2023 au 25 juillet 2023 inclus, à la mairie principale du Tampon, et en mairies annexes de la Plaine des Cafres, et des Trois-Mares.



Le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture des bureaux, et consigner ses observations sur le/les registres ouverts à cet effet, ou par voie électronique à l’adresse suivante : enquetepublique-loisurleau@reunion.pref.gouv.fr,

ou les adresser par écrit, au siège de l’enquête (mairie du Tampon) – adresse : Hôtel de Ville - 256, rue Hubert Delisle - 97430 Le Tampon, à l’attention du commissaire enquêteur, M. Philippe Garcia, (en cas d’empêchement, il sera remplacé par sa suppléante, Mme Dany Randriamampandry).



Celle-ci siégera et recevra en personne les observations du public aux lieux, jours et heures suivants :