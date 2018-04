"Démantèlement" de la chirurgie infantile: "La mort du CHU est annoncée"

"La mort du CHU est annoncée". En grève depuis quelques semaines contre le "démantèlement" du service de chirurgie infantile du CHU Sud, le personnel soutenu par la CFTC a prononcé ce matin une oraison funèbre.



Le syndicat déplore " le mépris " du directeur général qui "brille par son absence". Le syndicat avait ainsi sollicité une table ronde avec les différents acteurs dont les politiques afin de "créer un espace de dialogue" et "clarifier le devenir de ce service".



"Je ne peux accepter le principe de cette table ronde et les méthodes qui guident votre action syndicale depuis plusieurs semaines", a répondu Lionel Calenge qui rappelle qu’"il n’a jamais été question de fermer la chirurgie infantile au Sud".



Suppressions de 9 postes non médicaux, diminution de l’adaptation capacitaire de 4 à 2 lits et mise en place d’un audit, "la non application du COPERMO est porteuse de risques de mise sous tutelle du CHU, avec un tribut social considérable et rapide pour les contractuels", a-t-il ajouté.