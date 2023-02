Démantèlement d'un réseau de passeurs ayant fait entrer 36.000 Comoriens à Mayotte

Faisant parti d’un réseau de migration clandestine, trois passeurs ont été condamnés à la prison ferme, rapporte Ouest-France.



C’est la police nationale de Mayotte qui a percé à jour cette organisation d’immigration clandestine. Affirmant que le trajet illégal coûte 300 € des Comores jusqu’à Mayotte, Laurent Simonin, directeur territorial de la police nationale à Mayotte, a révélé que depuis 2019, ce réseau organise trois voyages par semaine avec 18 personnes à bord de chaque bateau.



L’enquête lancée en septembre 2022 a mené à l’arrestation de trois personnes, interpellées à Mayotte et présentées devant le tribunal de Mamoudzou.



Parmi les prévenus mis en cause pour « aide à l’entrée et au séjour irréguliers en bande organisée » se trouvait un des deux organisateurs en chef. L’homme de 26 ans a été condamné à sept ans de prison ferme et 100.000 € d’amende.



Un chauffeur de taxi et un guetteur ont également été condamnés respectivement à trois ans et deux ans de prison ferme ainsi que 50.000 et 10.000 euros d’amende. Les trois ressortissants comoriens se sont également vus interdire le territoire pour plusieurs années.