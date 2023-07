Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Demann le Pass Numérique ! Le dispositif “Pass Numérique”, entièrement financé par la Région Réunion, est accessible gratuitement aux utilisateurs. Il vous offre la possibilité d’être accompagné par un professionnel près de chez vous, afin de vous former aux compétences numériques. Que ce soit pour la création d’une adresse e-mail, des recherches sur internet ou des démarches en ligne, demandez votre Pass Numérique !





Qui peut en bénéficier ? Toute personne n’ayant aucune connaissance en informatique et/ou ayant besoin d’être accompagnée dans ses démarches numériques quotidiennes.



Concrètement, comment ça fonctionne ? Le prescripteur identifie les personnes ayant besoin d’aide, leur fait répondre à un questionnaire, délivre un bon de prescription, les oriente et fixe un rendez-vous si possible avec l’une des structures habilitées. La personne bénéficiaire se rend ensuite à la structure et profite de la formation numérique.



À Saint-Paul, il existe plusieurs prescripteurs : Les travailleurs sociaux du CCAS

Les conseillers numériques de la ville (service accès au droit et numérique). Plus d’informations :

CCAS de Saint-Paul

19 rue Évariste de Parny, 97862 Saint-Paul – tel : 02 62 45 76 45 / 0262 45 81 03

