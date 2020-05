La grande Une Demande des maires de rouvrir les plages mais pas les écoles: Le préfet attaché à la "cohérence" Alors que le premier ministre Édouard Philippe a livré ce jeudi son dernier point d'étape concernant le déconfinement du 11 mai, le préfet de La Réunion, Jacques Billant, fait le point sur la situation à La Réunion après une réunion de travail des services de l’État dans le cadre de la stratégie locale de déconfinement jeudi soir. Lors de ce point presse ce vendredi interviennent également Martine Ladoucette, directrice générale de l’Agence Régionale de Santé et Vélayoudom Marimoutou, recteur de l’académie de La Réunion. Par Amandine Dolphin-Prisca Bigot - Publié le Vendredi 8 Mai 2020 à 17:31 | Lu 5536 fois

Le préfet Jacques Billant a dévoilé, ce vendredi, les règles applicables du 11 mai au 2 juin à La Réunion. "Lundi ne sera pas le retour à la vie d’avant", a précisé d’emblée le représentant de l’Etat dans l’île.



En dépit d’une circulation peu importante du virus, "le risque n'est pas nul". Le confinement des plus vulnérables n’est pas obligatoire mais des précautions sont nécessaires. "Les gestes barrières tout le temps, partout et avec tout le monde", a insisté le préfet.



Pratiques sportives, culturelles et de plein air



A compter de lundi, les sentiers et espaces naturels sont rouverts, la chasse et la pêche en eau douce sont à nouveau possible.



Les musées, bibliothèques et médiathèques rouvrent leurs portes dans le respect du protocole sanitaire.



Les plages à la demande des maires concernés sont de nouveau accessibles à la pratique sportive, à balade et à la baignade. En revanche, il n’est pas possible de stationner et s'installer sur les plages sous réserve de la présentation d'un protocole sanitaire par les maires de St-Paul, Saint-Leu et Saint-Pierre.



Questionné sur la demande de certains maires de rouvrir les plages tout en refusant la réouverture des écoles, le préfet avoue s’être lui-même posé à plusieurs reprises la question. " Je revendique de pouvoir continuer à travailler avec les maires concernés sur la réouverture des écoles tout comme ils revendiquent de travailler avec moi sur les conditions d’accès à leurs plages (…) Nous devons travailler en continuant à avoir bien à l’esprit que nos décisions doivent toujours être empreintes de cohérence. C’est une question de crédibilité et j’y suis vraiment attaché".



Les piques-niques sont autorisés avec un maximum de 10 personnes sur des aires aménagées et dans le respect de la distanciation sociale sauf à l’Hermitage et Grande Anse.



Seules les pratiques sportives individuelles en extérieur pourront reprendre en plein air. Les piscines resteront fermées.



Les sports de nature reprendront prochainement, les protocoles sanitaires adaptés sont en cours de rédaction.



Pratiques cultuelles



Les lieux de cultes sont ouverts dans la limite de 10 personnes maximum. Aucune cérémonies exceptée funéraires n’aura lieu avant le 2 Juin, ni d’enseignement religieux. Les funérailles se tiendront dans une limite de 20 personnes.



De même pour les processions tamoules sur les plages sur autorisation des mairies.



Les cimetières rouvrent en respect des gestes barrières.



Activité économique



Ue reprise nécessaire. "L’économie ne prime pas sur l’humanité, elle fait partie de l’humanité", a déclaré Jacques Billant.



Les gestes barrières devront être respectés sur les lieux de travail, les employeurs en endosseront la responsabilité. 60 fiches métier seront bientôt disponibles par secteur, a annoncé le préfet. Le télétravail reste une solution prioritaire.



Les magasins rouvrent à partir de lundi avec des possibilités d'augmenter les amplitudes horaires.



Les marchés forain accueilleront de nouveaux les producteurs non alimentaires, dans un cadre sécurisé sous contrôle des maires.



A l’exception des familles monoparentales, les courses devront se faire seul.



Les bars, restaurants, cinémas et les salles de spectacle restent fermés jusqu’au 2 juin. La définition d’un protocole est en cours.



Les hôtels rouvrent également mais la restauration se fera en chambre.



Les gîtes pourront accueillir dans des bungalows ou des chambres individuelles, les dortoirs réservés à un seul groupe de maximum 10 personnes.



Services publics



Préfecture, CAF ou encore Pôle emploi pourront à nouveau accueillir du public à partir du 18 mai uniquement sur rendez-vous.



Les examens du permis conduire et bateau reprendront ce lundi.

Déplacements



L’obligation de porter un masque dans les transports en commun pour les plus de 11 ans a été annoncé.



Le masque sera également obligatoire à l'aéroport. L’aérogare reste fermé aux accompagnants sauf pour les mineurs.



Masques



Le masque n’est "utile qu'en complément des gestes barrières. Nous devons apprendre à le porter", a déclaré le préfet.



Les masques grand public seront en vente en pharmacie commerce et grande surface sans régulation des prix. En revanche, "si des dérapages sont constatés, une régulation des prix peut être envisagée".



1 millions de masques ont été réceptionnés ce week-end pour les personnes les plus fragiles.



Les établissements de santé disposeront de 30 % de masques en plus.



Les cas contact pourront aller s’approvisionner en masques chirurgicaux sur prescription médicale.



Transfert sanitaire



La Réunion va accueillir des patients COVID dans un cadre sanitaire sécurisé. Ces cas ne seront pas comptabilisés à La Réunion sur la cartographie quotidienne du ministère de la Solidarité et de la Santé.