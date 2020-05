Courrier des lecteurs Demande de réouverture des écoles de Saint-Leu

Par Aude PERROUAULT - Publié le Dimanche 31 Mai 2020 à 15:46 | Lu 73 fois

A Saint-Leu, le 31/05/2020 M. Le Maire,



Nous, parents d'élèves et citoyens de la commune de Saint-Leu, souhaitons vous faire part de notre incompréhension face à la non-réouverture des écoles élémentaires et maternelles de la ville.



Le droit à l'éducation et à l'instruction est un droit fondamental. Depuis le 7 mars 2020, nos enfants ne sont plus scolarisés. Les conséquences de cette fermeture sont déjà pour beaucoup d'entre-nous catastrophiques tant sur un plan psychologique que social. Les effets délétères du confinement et de la déscolarisation sont désastreux chez de nombreux enfants : décrochage scolaire, maltraitance, troubles anxieux, irritabilité, insomnie, bégaiement... (phénomènes constatés par de nombreux professionnels de l'enfance). Et sans retour à l'école, la situation ne fait que s'aggraver.

L'école est un lieu d'apprentissage mais aussi de construction de la personne, un lieu unique de sociabilisation et un lieu de confiance et d'épanouissement indispensable à nos enfants.





Nous sommes bien conscients que la réouverture, avec un protocole extrêmement strict, est contraignante et engage la bonne volonté de chacun. Néanmoins plus de 90 % des communes métropolitaines et de plus en plus de communes réunionnaises ont fait l'effort de mettre en place ce protocole. Pourquoi la commune de Saint-Leu n'y parviendrait-elle pas ?



Dans son discours du 28 mai dernier, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé la réouverture totale de toutes les écoles en zone verte le 2 juin. M. Billant, le préfet de La Réunion a également réaffirmé la volonté de l'Etat de faire respecter cet engagement à la Réunion. M. Blanquer, ministre de l'éducation nationale, a rappelé que « le retour des élèves à l'école est une urgence sociale et un impératif éducatif. »

La commune de Saint-Leu doit prendre ses responsabilités et entendre ces impératifs en permettant la réouverture des écoles au plus vite.



Les parents ont le choix de renvoyer leur(s) enfant(s) à l'école ou non, mais ce choix n'est aujourd'hui pas possible à Saint-Leu. Quelles solutions la commune propose-t-elle aux parents qui travaillent ?



M. Le Maire, nous vous demandons d'agir dans l'intérêt de nos enfants : il est urgent qu'ils retrouvent le chemin de l'école.



Très cordialement



