Communiqué Demande de l’aide à la production de canne 2020 Accueil des planteurs par le Centre technique interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CTICS) dans les pôles canne Par N.P - Publié le Vendredi 15 Mai 2020 à 15:29 | Lu 77 fois

Le centre technique interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CTICS) contactera tous les planteurs de canne afin de procéder à la signature du formulaire de demande de l’aide à la production à partir du lundi 18 mai 2020.



Pour cette démarche, les techniciens du CTICS prendront rendez-vous avec les planteurs pour les accueillir, comme chaque année, dans les pôles canne.



Pour cela, les planteurs devront se munir impérativement des pièces suivantes :

- Un RIB conforme,

- L’avis d'imposition avec les revenus agricoles,

- Pour les sociétés : du K'Bis, si modification en 2019 – 2020, et du cachet de la société.



Cette démarche est obligatoire pour pouvoir bénéficier de l’aide à la production de canne à sucre.



Modalités d’accueil du public



Afin d’assurer l’accueil du public dans le respect des gestes barrière, il est demandé aux usagers de :

- respecter les créneaux horaires de rendez-vous qui auront été fixés avec le CTICS et de venir uniquement à l’heure indiquée,



- venir seul,



- respecter les règles de distanciation,



- se munir d'un masque et d'un stylo.