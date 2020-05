Demande d'équité

Madame, Monsieur,



J'attire votre attention sur ce qui me semble être une discrimination et même une forme d'ostracisme, injustifiable, dont sont victimes une nouvelle fois les Domiens et en particulier les Réunionnais.



Alors que la Réunion fait partie des départements « verts » dans la crise du Covid-19, avec un nombre de malades restreint et aucun mort, nous ne sommes pas traités sur un pied d'égalité avec les autres départements français et même, pire, avec les autres pays de la Communauté Européenne.



En effet, si nous voulons nous rendre en métropole, quelque soit le motif légitime, nous allons être les seuls Français à être soumis à une quarantaine de 14 jours.



Qu'est-ce qui peut justifier que nous soyons, une nouvelle fois, traités en « sous citoyens ».



J'en appelle à votre attention et à votre souci du bien-être de vos administrés.



Dans l'espoir que mon message saura atteindre votre sens de l'équité,



Recevez, Madame, Monsieur, l'assurance de mes respectueuses salutations.



Bien cordialement