La grande Une Demande d'asile rejetée : Les Sri-Lankais du "Roshan" devant le tribunal administratif





Les auditions ont eu lieu ce matin. Le délibéré du tribunal administratif est attendu sous peu. Six des sept Sri-Lankais du bateau de pêche le "Roshan" arrivés mercredi 26 décembre sur notre île, étaient au tribunal administratif ce mercredi 2 janvier. Ils entendent contester le rejet de leur demande de droit d'asile par l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) vendredi dernier.Pour rappel, les sept Sri-Lankais avaient également été entendu au tribunal de Champ-fleuri où le juge des libertés et de la détention a décidé du maintien en zone d'attente de six d'entre eux ce lundi. Le septième avait été libéré.Les six Sri-Lankais tentent aujourd'hui un recours. Leurs avocats estiment en effet que la confidentialité de leur demande d’asile n'a pas été respectée.Les auditions ont eu lieu ce matin. Le délibéré du tribunal administratif est attendu sous peu. A.D-C.M Lu 1334 fois