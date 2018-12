Demande d'asile: Un des 7 migrants libéré en attendant la décision

Un des sept migrants sri-lankais est en liberté ce lundi. Les six autres restent en zone d'attente. Devant le tribunal correctionnel pour tenter de quitter la zone, l’argument de leurs avocates était la violation du principe constitutionnel de confidentialité.



Me Linda Virapoullé-Tolsy, avocate d’une partie d’entre eux, rappelle que les 7 Sri-Lankais ont été auditionnés par leur ambassade, sans leurs avocats et sans en être informés à l'avance : "À partir du moment où ces personnes ont fui leur pays d'origine parce qu'elles ont été persécutées, il est tout à fait anormal et contradictoire de les faire auditionner par leur ambassade. D'autant qu'elles n'ont pas du tout compris qu'elles allaient être orientées vers un bureau prévu à cet effet, pour un entretien par Skype."



Les six demandeurs d’asile devront donc rester enfermés en attendant la décision du tribunal administratif qui devrait tomber ce mardi ou mercredi. Une décision négative vendredi dernier ; mais un recours a été déposé ce lundi, en espérant que leur statut de réfugié politique soit reconnu. Les raisons qui ont motivé la libération de l'un d'entre eux ne sont pas encore connues.