"Demain, tous crétins ? Saison 2"

L’actualité de la semaine écoulée a été grandement occupée par des péripéties plus ou moins angéliques et abondamment relayées par les réseaux sociaux, permettant aux internautes, soit de voler aux secours des uns, soit de vouer les autres aux gémonies. Petite parenthèse culturelle : les escaliers des Gémonies qui gravissaient le flanc nordouest du Capitole (mais non pas celui de Washington, celui de Rome) étaient le lieu où l'on exposait les corps des suppliciés. Non seulement Zinfos vous informe, mais il vous entraîne pour votre prochaine participation à “Tout le monde veut prendre sa place”. Mais je m’égare. Reprenons le fil de notre actualité hebdomadaire.

Au-delà de l’interrogation pour savoir qui a balancé la première insulte, donné le premier bourre-pif ou tenté d’éparpiller l’adversaire façon puzzle (laissons la justice trancher cette épineuse question), intéressons-nous à cette télé-réalité, apparue en France à la fin des années 1990, et à ce qu’elle dit de notre époque.

Tout le monde a, au moins, entendu parler de Loft Story, l’émission qui va populariser le genre et inaugurer ce que l’inoubliable Jacques Pradel baptisera, sans doute dans un moment d’euphorie médiamétrique, de « nouvel âge de la télévision ». Tout le monde a, au moins, entendu parler de Loana, de Jean-Édouard et du célèbre épisode de la piscine.

Dès les prémices, la télé-réalité se donne pour ce qu’elle est : exhibitionnisme et voyeurisme, sensationnalisme, violence, individualisme exacerbé, harcèlement moral, manipulation, sadisme, dévalorisation de l’autre… Tout cela est, bien entendu, savamment orchestré, scénarisé. Tout comme le casting, minutieusement mis au point pour favoriser la confrontation (si possible brutale) des caractères et des personnalités.

Le psychanalyste Gérard Miller avait qualifié ces émissions d’« exhibition de chair fraîche et de pulsions qui offre un spectacle pitoyable. » Car c’est bien une forme de barbarie culturelle qui est donnée à voir, jouant sur les instincts les plus bas de la nature humaine.

A cela s’ajoutent les graves conséquences psychologiques dont sont victimes les participants les plus fragiles. La télé-réalité promeut une notoriété et un train de vie totalement artificiels qui peuvent s’arrêter du jour au lendemain, plongeant certaines “stars” dans de profondes dépressions. Voire pire : entre 1997 et 2012, ont été recensés 18 huit suicides d'anciens candidats à ce type d'émission.

La télé-réalité est la version cathodique de la fabrique du crétin. Si vous en doutez, sachez que les émissions populaires diffusées en prime time utilisent moins de 600 mots de vocabulaire, là où une BD en offrent environ 700 et un livre plus de 1000. La télé-réalité, finalement, est une métaphore tout à fait parlante de notre monde actuel, globalisé, ultra-libéral, soumis au diktat de l’hyper-consommation et de l’économisme triomphant. Et « ce qui est mis en scène, c'est la jetabilité, l'interchangeabilité et l'exclusion », comme le résume parfaitement Zygmunt Bauman, inventeur du concept de société liquide.