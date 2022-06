Demain sera un autre jour mais autrement !

Comment lâcher prise en cette période troublée et devant l’augmentation de la cherté de la vie. Comment rester positif et garder espoir en prenant du recul sur la situation et en se concentrant sur les aspects positifs de sa vie et sur chaque effort qui aide à surmonter sa peur. Lâcher donc prise en évitant de vouloir contrôler à tout prix sa peur et en prenant conscience qu'il est impossible de tout prévoir ni d'avoir la main sur tout.



À chaque difficulté il faut prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes, le plus tôt possible. Cela peut sembler évident, mais nous avons tous nié beaucoup de ces difficultés à un moment ou à un autre. L’important c’est de retrouver la paix intérieure et à l’évidence faire la paix avec le passé pour avoir de l’espoir en l’avenir. Une exigence néanmoins, vous devez faire une distinction entre le déni de la situation et la confiance excessive dans vos capacités.



Le premier est très mauvais, mais le second peut être étonnamment bon. Alors pour préparer cet avenir et lâcher prise, il faut se poser pour faire le point à chaque fois que vous pouvez le faire, toujours se fixer des objectifs atteignables et savoir tirer les leçons de nos erreurs. C’est comme cela que vous préparerez l’avenir et vous vous réaliserez tout en essayant de devenir qui vous êtes vraiment car vous avez trop longtemps accumulé des situations "contre nature". Apprenez a comprendre la force de l’adversité et vous trouverez la clé pour tout simplement avancer et être en harmonie avec vos plus profondes aspirations.



Certes le contexte est difficile et la colère monte, une colère silencieuse et persistante et nos politiques qui doivent s’interroger et surtout agir pour éviter un naufrage social. Nos futurs députés, du moins pour les nouveaux, n’appréhendent pas encore les difficultés auxquelles ils seront confrontés demain. La rentrée sociale va être chaude et Mesdames et Messieurs les nouveaux députés vous allez devoir être des sacrés communiquant et à la hauteur des enjeux. La société réunionnaise risque d’exploser dans pas longtemps !



À vos responsabilités car il vous faudra rendre compte et être en capacité de faire et de vous engager. On ne trompera plus le réunionnais comme avant. Bravo et au travail car le peuple nous rappellera assez rapidement vos engagements et vos responsabilités. La République vous rémunère 5600 net par mois et cela vous rajoutez des dizaines de milliers d’euros pour tous les frais de fonctionnement, de. Transport, de représentation, d’achat de matériel de bouche etc... qui dépassent 5000 euros par mois. Et pour que la connaissance soit parfaite chaque député bénéficie de 660 euros de retraite par mandature, somme qui double à chaque mandature renouvelée...