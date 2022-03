Communiqué "Demain Ensemble La Possession" dénonce l'augmentation des impôts fonciers

Le groupe "Demain Ensemble La Possession" dénonce l'augmentation des impôts fonciers et compte démontrer que "les arguments avancés par la municipalité pour justifier cette hausse d'impôts ne tiennent pas". Par N.P - Publié le Lundi 21 Mars 2022 à 09:56

Le communiqué :



Notre groupe politique, Demain Ensemble La Possession, tient à informer les possessionnais de la forte hausse des impôts fonciers décidée par la municipalité.





Cette forte augmentation, injuste, tombe comme un couperet à cause d’un climat général de hausse des prix en lien avec la guerre en Ukraine et à l'inflation.

Nous souhaitons démontrer, point par point, que les arguments avancés par la municipalité pour justifier cette hausse d’impôts ne tiennent pas. L'argument de la crise COVID pour justifier cette hausse n'est pas valable : d'après le secrétaire général de l'association des maires de France, une hausse de 2 à 3% des impôts locaux est possible afin de compenser les pertes liées à la pandémie. Nous sommes donc loin des 11,5% d'augmentation décidés par la majorité municipale.

L'argument de la diminution de l'aide de l'Etat n'est pas valable : le gouvernement a fait adopter un amendement au projet de loi de finances 2022 pour compenser la perte de revenus liée à la suppression de la taxe d'habitation.

Aucune observation de la chambre régionale des comptes n'incite à une telle augmentation, seule la préfecture a placé La Possession en situation de “ risque potentiel financier”, invitant la mairie à diminuer ses dépenses. Nous constatons néanmoins que la dette de la commune a doublé depuis 2014, passant de 25 à 50 millions d'euros. La dette par habitant atteint maintenant 1512 euros soit 46% de plus que la moyenne nationale !



Les charges du personnel sont en augmentation et atteignent 29 934 632 euros. C’est le 1er poste de dépenses de la commune. Nous rappelons que 2020 et 2021 ont été des années électorales et nous dénonçons le fait qu'en 2021 il y a eu un doublement des contrats occasionnels et précaires. Faut-il voir un lien entre ces nombreuses embauches et l'augmentation fulgurante des impôts ? Nous posons clairement la question à la municipalité.



Nous demandons donc à la majorité municipale de revoir son budget pour 2022 afin d'éviter aux possessionnais d'être encore une fois victimes d'une gestion malsaine des finances publiques de la commune.



Nous demandons aussi aux élus de la majorité de se dissocier de cette décision incompréhensible pour tous : ne votez pas cette délibération qui augmente les impôts locaux de 11,5% d'un coup ! Ne vous dérobez pas, osez affirmer que vous ne cautionnez pas cette nouvelle hausse d'impôts. Les citoyens possessionnais comptent sur vous !



Pour le mouvement citoyen, Demain Ensemble La Possession,

