La désinformation continue. Le permis est trop cher, il doit baisser de 30 %. C’est une déclaration

populiste ! Les Français grondent, les retraites, les hôpitaux, l’Éducation nationale, et j’en passe….

alors trouvons un biais pour calmer le bon peuple. Cette réalité il faut la dénoncer. Selon la tribune

des auto-écoles, qui publie l’Observatoire des prix, en moyenne le coût du permis est de1500 €.

Selon le gouvernement, qui n’arrête pas de clouer au pilori notre profession, le coût moyen serait

1800 €. c’est faux, (peut-être à Paris) pour que cesse les surfacturations et les arnaques,ce sont les

mots de Bruno Lemaire, l’État va imposer un contrat. j’attends de connaître les termes. Ces propos

sont scandaleux, est indignes des personnes qui doivent gérer la nation et apaiser les tensions. C’est

vous qui arnaquez les usagers de la route avec vos PV et permis à points. Les sanctions vous

rapportent. Vous infantilisez au lieu de responsabiliser. En plus des assurances obligatoires, il suffirait

de dire aux auteurs d’accident :vous devez payer à votre victime un dédommagement ( 1 mois de

salaire ?) vous verrez les changements de comportement et la baisse de la sinistralité.. Lors des

stages, il nous est difficile de faire passer les messages tellement l’ambiance est électrique. Certaines

infractions mineures pourraient faire l’objet d’avertissement, puis de sanction s’il y a récidive. Ce

serait apaisant. Qu’ il existe quelques malhonnêtes dans notre profession, certainement. Sommes

nous pour autant une profession de voyous. ? Nous savons bien, qu’une mauvaise réputation, nous

dessert. La satisfaction du client est une préoccupation permanente. Mais de quelle satisfaction

parle-t-on ? satisfaire l’apprenant et la sécurité routière ou le client. ? l’État a clairement choisi, le

client. Electoralement ça rapporte. On s’occupe du bon peuple mais en réalité, on les contient dans

une misère intellectuelle et économique. C’est à cause du faible pouvoir d’achat que les gens ont du

mal à payer leur permis. Le coût du permis est lié tout simplement au coût de la vie. Mettons en

place des aides financières, sinon ils continueront à planifier leur cours de façon sporadique et à

restreindre le nombre d’ heures de formation. C’est à leur détriment. Ceci occasionne des leçons

supplémentaires, car l’inspecteur ne tiendra compte que du niveau de l’examiné. Quant à la capacité

à apprendre, je suis navré, mais lorsque votre élève a du mal à comprendre, à mémoriser, n’est pas

très habile, et avec des difficultés de coordination des gestes, il pose des limites au formateur. 70 %

des apprenants rencontrent ces difficultés. Analyser un environnement changeant dans ces

conditions, c’est très difficile. Vous en doutez ? venez assister au cours. Je me demande si les 80 % de

réussite au bac n’est pas un leurre. Je ne pense pas que les professeurs soient en cause. On leur

impose un système inefficace, et on les contrôle. Ce n’est pas avec vos absurdités, du genre : Le

ballon et un référentiel rebondissant…. ou encore apprendre à écrire, devient : maîtriser le geste

graphomoteur et automatiser le tracé normé des lettres… Nager en piscine devient, se déplacer

dans un milieu aquatique profond standardisé….. là on touche le fond ! On subit le même travers.

Dans les années 80, on n’avait très peu d’outils pédagogiques. J’ai dû créer mes propres fiches.

Aujourd’hui, il y en a pléthore. On nous a pondu, le REMC :référentiel pour l’éducation à la mobilité

citoyenne. Si on n’arrive pas à former en moins de 20h, (c’est le discours de nos énarques parisien de

Bercy) c’est qu’on est nul. alors on va vous fliquer bande de voleurs. C’est le sens annoncé du

contrat. si cela peut éradiquer les quelques brebis galeuses, j’y suis favorable….. Le code en ligne a

fait baisser le coût du code. Mais le coût des heures de conduite dépend du niveau de nos charges et

du nombre d’heures de cours. En l’occurrence, des compétences du formateur et du formé. Votre

discours, relève de l’imposture, comme pour le permis à 1 €. Vous prenez en charge les intérêts (des

broutilles). La banque ne prête qu’à ceux qui peuvent rembourser. C’était évident que cela allait

échouer. Vous nous stigmatiser, vous amadouer, le peuple, mais vous ne baisserez pas le coût du

permis par ce contrat.



Jacques Dijoux