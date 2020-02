Démagogie ou projet réaliste pour Saint André?

Saint André, le lundi 17 février 2020.



La campagne des municipales bat son plein à Saint André avec les traditionnelles distributions de la propagande de chaque candidat : programme et profession de foi avant que le facteur fasse sa tournée du premier tour et du deuxième tour.



Aussi le contact direct avec la population, le vrai face à face qui met en exergue des conditions de vie et des attentes des habitants et le rôle important du futur élu. Moment aussi privilégié où tout est dit sans langue de bois avec une tête de liste partie prenante des visites des quartiers, imprégnée d’une volonté d’accompagner les plus nécessiteux.



Ce qui nous rassure, c’est que nous n’avons pas promis de « petits contrats » ou autres choses.

Aucune agressivité n’a été constaté à notre égard lors de nos rencontres. Nous sommes dans une dynamique de campagne qui a pour conséquences aussi de faire mûrir, au quotidien, le projet porté par Léopoldine SETTAMA : « Nout’ Tout’ Ensemble !» en tenant compte des remarques et les réflexions des citoyens, acteurs de leur propre développement.



Cependant nous ne perdons pas de vu, ce lien social qui nous uni et les actions de proximité à mettre en œuvre par la suite. Trop longtemps, une partie de la population a été maintenue dans l’assistanat et a perdu une part de sa dignité. Sans compter des promesses électorales qui engagent ceux ou celles qui les croient.



Saint André doit retrouver ces lettres de noblesse à travers l’engagement de chaque citoyen et par ce rassemblement d’hommes et des femmes qui partagent les mêmes valeurs et convictions, convaincus d’agir pour l’intérêt collectif et de se mettre au service des habitants.



Ces hommes et ces femmes animés par un changement de vision pyramidale où les pouvoirs sont concentrés entre les mains de quelques individus qui parfois sont déconnectés du quotidien du citoyen ou sont simplement hors-sol.



Les responsabilités sont à partager et à élargir en tenant compte des compétences de ceux et celles qui accompagnent et s’investissent pleinement dans ce projet collectif.