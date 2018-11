Déluge sur la région de Saint André

A 15h la station Météo France(MF) du Colosse rapporte 98.6mm en seulement 3h ou encore 40.7mm en 1h!!

L'image radar de MF montre des foyers orageux actifs sur la zone.



PRUDENCE car si on habite Sainte Marie par exemple on entend gronder au loin mais on ne peut pas deviner que des trombes d'eau s'abattent actuellement sur Saint André et sa région...



Cheers,

Patrick Hoareau.

ps: les fortes averses orageuses arrivent sur Sainte Marie et le nord de l'île à 16h25.2018 NOV 27 16h04 Réunion"Déluge en ce moment dans la région de Saint André".Un ami sur place me sms ":oui le déluge grave, il pleut à torrent".