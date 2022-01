A la Une . Deltacron : Le mariage redouté des variants Omicron et Delta

Un nouveau variant, qui combine Omicron et Delta, a été localisé à Chypre. 25 personnes ont été identifiées comme porteuses de Deltacron. Cette mutation a également permis de lancer une hypothèse : les hôpitaux pourraient être les lieux de mutations principaux. Par NP - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 08:02

Une combinaison des variants Delta et Omicron a été découverte à Chypre, pays avec le plus haut taux d’incidence en Europe.



Pour l’heure, 25 cas ont été détectés, dont 11 par des personnes hospitalisées. Les échantillons ont été envoyés à la structure GISAID de l’Institut Pasteur, qui réalise le partage des données officielles sur la Covid.



Leondios Kostrikis, professeur de biologie à l’Université de Chypre, explique qu’une souche mêlant Omicron et Delta a été retrouvée parmi les nombreuses co-infections que compte l’île méditerranéenne. Selon lui, ce nouveau variant a "la signature génétique d'Omicron et les génomes de Delta".



Le médecin aurait également indiqué au Cyprus Times que la fréquence des mutations était plus importante chez les personnes hospitalisées, ce qui le laisse penser qu’il existe une "corrélation entre Deltracron et les hospitalisations".



Pour l’heure, impossible de savoir si Deltacron est plus contagieux ou pathologique que les autres variants.