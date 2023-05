Délivrance des certificats de décès par les infirmiers : Jean-Hugues Ratenon satisfait

Le communiqué :



Je me réjouis de l’annonce de François Braun, ministre de la santé, ce matin sur un média de l’hexagone au sujet des certificats de décès.



Il a indiqué qu’une expérimentation va être mise en place « dans les prochaines semaines » dans 4 régions françaises « dont la Réunion ». Elle va permettre aux infirmières et infirmiers, « après une formation complémentaire » de signer des certificats de décès.



C’est une forte demande de nombreuses familles réunionnaises que des élus Réunionnais ont porté et que j’ai moi-même relayé, par le biais d’un amendement, en commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale le 12 octobre 2022 auprès de la rapporteure générale du PLFSS, Mme Stéphanie Rist.



Cette dernière m’avait demandé de retirer mon amendement et de faire préciser en séance publique que l’expérimentation se fera aussi à la Réunion. C’est ce que j’ai fais.



Par courrier en date du 08 novembre 2022 je lui avais demandé des précisions sur le sort de cette expérimentation après que le gouvernement ait utilisé le 49-3 sur ce PLFSS.



Dans sa réponse, elle m’avait assuré que son amendement d’expérimentation pour la délivrance des certificats de décès était bien retenu sous l’article 22 bis du PLFSS. Elle me précisait aussi qu’elle allait transmettre mon courrier au ministre de la santé « afin d’alerter sur les difficultés spécifiques que rencontre l’ile de la Réunion ».



Je me félicite, par conséquent, que le gouvernement ait été sensible à mes arguments et de retenir notre département parmi l’une des 4 régions françaises pour l’expérimentation. En espérant toutefois qu’elle soit vite mise en application.



Kan lé bon, lé bon ; kan lé pa bon lé pa bon.



Une nouvelle qui va soulager les familles qui se trouvent confrontées à l’absence de médecin pour constater un décès.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion