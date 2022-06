A la Une . Délits routiers du week-end : Direction Domenjod pour les récidivistes

Il ne faisait pas bon être prévenu en comparution immédiate pour des délits routiers ce lundi 13 juin. Sur trois affaires, deux étaient en lien avec des infractions au code de la route et les deux auteurs dormiront ce soir à Domenjod. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 17:02

Si les faits sont particulièrement simples et ne paraissent pas d'une extrême gravité, la répétition de ceux-ci a fortement agacé le tribunal judiciaire de Saint-Denis ce lundi 13 juin. Le premier dossier concernait une récidive de conduite sans permis et sans assurance. L'auteur, âgé de 51 ans, s'est justifié en expliquant qu'il allait dépanner sa fille et son enfant en panne sur le boulevard sud le 12 juin dernier.



Il reconnait avoir agi en toute connaissance de cause et assumer son choix. Avec 9 mentions au casier judiciaire dont 7 pour des délits routiers, le parquet a requis une peine 6 mois de prison, la révocation d'un mois de sursis probatoire eu égard à la récidive, une amende de 350€ ainsi que la confiscation du véhicule. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet et a prononcé un mandat de dépôt.



Le second dossier pourrait prêter à sourire mais il n'en est rien. Une patrouille de gendarmerie aperçoit un scooter arrêté sur le bord de la route le 11 juin dernier à Salazie. Les militaires s'arrêtent à côté pour le contrôler mais le scooter détale. Le pilote perd le contrôle 300m plus loin et tente de se cacher dans la végétation. La patrouille arrive et le cueille tranquillement. Tout se passe bien, mais imprégné d'une forte odeur d'alcool, le fuyard refuse de se soumettre au test d'alcoolémie par deux fois : une fois avec les militaires dans le camion et une deuxième fois à l'hôpital.



Garde à vue et tribunal seront au programme du pilote pour refus d'obtempérer, conduite sans assurance, en état d'ivresse et en récidive. Il a lui aussi 9 mentions à son casier mais pour des faits divers. Même motif, ou presque, et même punition : le parquet requiert une peine de 6 mois de prison, la révocation de 2 mois d'un sursis probatoire et un mandat de dépôt. Le tribunal suivra également les réquisitions du parquet, il passera ce soir sa première nuit en prison.



