Courrier des lecteurs Délit d'initié de l'ex-ministre

Non Ericka Bareigts, la polémique ne fait pas pshiit... bien au contraire ! En tant qu'ancienne ministre des outre-mer vous étiez au courant depuis le vendredi 13 de la fermeture imminente des frontières et de la forte réduction du flux vers notre île ! D'où l'achat du billet de votre fille dans la précipitation en faisant des pieds et des mains pour lui trouver une place ! Et vous n'avez pas bougé le petit doigt localement pour ne pas affoler vos électeurs (1er tour des élections municipales le 15), encore une fois, une égoïste rétention d'information pour vous garantir des bulletins dans les urnes ! Voilà la vérité ! Et si nous parlions maintenant de la vaste supercherie des ateliers de fabrication de masques par vos "militants" à Saint-Denis ? Ou encore de la grosse arnaque de la distribution des colis alimentaires dans votre commune ? À moins que vous ne souhaitiez évoquer le rôle de votre mari dans La Grande Mafia du système de santé à La Réunion ? (j'invite d'ailleurs vos fans à consulter le dernier Edito de Jacques Tillier à ce sujet !) Cerise sur le gâteau, nous pouvons également aborder le délicat sujet des embauches familiales ? Vous avez décidément une drôle de conception d'une affaire qui fait pshiit... Un observateur



Un observateur Lu 213 fois