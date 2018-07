Délinquance juvénile: 160 jeunes ont participé à la 1ère édition du Challenge BPDJ 974

La première édition du "Challenge BPDJ 974" était organisé ce mercredi à La Possession. Un événement organisé par la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de Saint-Denis avec le soutien et le partenariat de l’Académie de football de la Possession, la commune de la Possession et la ligue de football de la Réunion.



La manifestation a rassemblé 160 jeunes de 13/14 ans provenant de différents clubs de football du département de la Réunion. Tout au long de la journée, les jeunes participants ont pu bénéficier de messages de prévention par des ateliers sur les addictions et la loi, les valeurs du sport, la découverte du handicap-pratique du fauteuil roulant, le diabète et alimentation, les gestes de premiers secours, la prévention routière ou encore le tri sélectif. Egalement au programme, un démonstration par une équipe cynophile de la Gendarmerie Nationale.



Cette première édition du Challenge BPDJ 974 a été remportée par le F.C.B. Sainte-Suzanne (équipe de la Colombie). La coupe du fair-play a, quant à elle, été remportée par l’équipe féminine de l’Académie de Football de la Possession (équipe d'Espagne).



La remise des récompenses a été effectuée en présence des élus de la commune, du président de la Ligue de Football de La Réunion, et du directeur technique régional. La journée a connu un vif succès près des jeunes participants, encadrants, parents

et intervenants.