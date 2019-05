Société Délinquance à St-André : "Il y a 90% de médiatique et 10% de réalité" estime Jean-Paul Virapoullé

En réponse aux problématiques d'agressions survenues aux abords des établissements scolaires sur sa commune et qui avait vu naître le dispositif des "Grands Frères", Jean-Paul Virapoullé, maire de Saint-André, a fait mettre en place le Groupement de Partenariat Opérationnel (GPO). L'édile de Saint-André rappelle à ce titre que "la loi doit être appliquée par les représentants légaux de la République". "La délinquance à Saint-André, il y a 90% de médiatique et 10% de réalité, il n'y a pas d'inquiétude grave à Saint-André", a -t-il souhaité rassurer.



Le commandant Dubuc, chef du commissariat, rappelle que "Saint-André c'est pas Chicago" et note que le GPO s'inscrit dans le cadre de la sécurité du quotidien. "C'est partir d'un problème qui se pose comme par exemple des vols, une poussée de délinquance ou deal, tout ce qui concerne un problème de sécurité. On essaye alors de réunir autour d'une table l'ensemble des partenaires concernés par cette question et qui sont susceptibles en concertation d'y apporter la réponse la mieux appropriée", explique-t-il l'enjeu de ce groupement.



Le commandant Dubuc poursuit : "La police nationale, la municipalité, la police municipale, les proviseurs des établissements concernés, les associations de parents d'élèves et les associations de commerçants ont été réunis dans le but d'établir un diagnostic par le croisement des chiffres des différentes parties concernées. Le but de cet échange est de mettre en place un système ou l'information passera mieux, de manière à donner la meilleure réponse, la plus rapide possible."



La réponse apportée lors de ce premier GPO, est la mise en place d'un médiateur à la sortie des établissements scolaires, l'intensification des rondes de surveillance aux périodes risquées comme les sorties scolaires et la mise en place de mécanismes simples comme la désignation d'un interlocuteur privilégié au sein de la police. Objectif : anticiper et prévoir. À noter également que prochainement, deux médiateurs sociaux seront mis en place grâce au partenariat de la mairie et de l'association "Amis", via un programme ayant pour but le "renforcement de la présence du personnel de proximité" dans le cadre des actions pour la médiation et l'insertion sociale.



Le maire de la commune ainsi que le chef de la police de St-André ont confirmé de concert que les premiers chiffres de la délinquance sur la commune, notamment les cambriolages, sont nettement en baisse pour ce début d'année 2019. Regis Labrousse Lu 277 fois





Dans la même rubrique : < > 📷Journée nationale de la résistance : Une cérémonie à Saint-Denis "Arrêt' sali nout ti péi": Une nouvelle opération de ramassage des déchets lancée par Best Run