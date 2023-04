“Del autorretrato al retrato”, retour sur l’exposition proposé par le collège Albert Lougnon

Chaque année, le collège Albert LOUGNON au Guillaume travaille sur des projets. Cette année, il a dévoilé une exposition sur la découverte des langues. Baptisée “Del autorretrato al retrato”, cette exposition était proposée par les élèves inscrits en 5ème dans le cadre de la découverte des langues et cultures européennes. Dans la lignée de la préparation du Brevet des collèges, les 12 élèves scolarisés en section européenne espagnole ont présenté leurs oeuvres lors d’un vernissage qui s’est déroulé le 30 mars dernier au collège du Guillaume.Créativité artistique et culture hispanique étaient au rendez-vous de cette exposition artistique. L’occasion de découvrir des peintres hispaniques originaires d’Espagne et du Brésil. L’exposition présente six grands portraits d’artistes hispaniques.