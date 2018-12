Déjà plus de 1,5 million de signatures pour la pétition contre "l'inaction climatique"

Lancée il y a moins d'une semaine par quatre associations, Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France, la pétition en ligne contre "l'inaction climatique" a déjà récolté plus de 1,5 million de signatures.Les 4 ONG ont décidé, à travers le projet nommé "L'Affaire du siècle" et "au nom de l’intérêt général, d’attaquer l’Etat français en justice pour qu’il respecte ses engagements climatiques et protège nos vies, nos territoires et nos droits".