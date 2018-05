Faits-divers Déjà impliqué dans l’affaire Guito Naranayin, G.Boudia jugé pour escroquerie





Le voilà face au tribunal de Champ Fleuri alors, sans aucune mention de cette affaire de Guito Naranayin qui se déroule en parallèle. Pas étonnant qu’il y en ait plusieurs, Giovanni Boudia a plusieurs mentions sur son casier judiciaire.



Il avoue tout. La bande volait les chèques (allant parfois jusqu’à 1 million d’euros) dans les boites aux lettres des entreprises. Le prévenu avait pour rôle de trouver "des délinquants" , comme les désigne Bruno Karl, président du tribunal, qui cherchaient des entreprises en manque d’argent qui voudraient bien encaisser les chèques. Une partie était ensuite reversée à la bande.



Le dernier d'une bande d'escrocs a été jugé en correctionnel ce vendredi. À plusieurs, ils volaient les chèques dédiés à des entreprises et encaissaient l'argent. Mais une petite recherche rapide du nom "Giovanni Boudia" sur internet active la mémoire…Il s'agit de l'un des Réunionnais impliqués dans l'affaire de Guito Naranayin , l'entrepreneur soupçonné d'être le commanditaire de l'agression d'une avocate à Mayotte. Il aurait été l'un des hommes qui a loué la voiture pour se rendre au cabinet et agressé la victime. Il avait avoué avoir reçu 2500 euros à l'aéroport Roland Garros avant de partir pour Mayotte. Emprisonné à Mayotte, il ne pouvait donc pas être présent pour l'audience de l'affaire d'escroquerie en 2015. Pour des faits qui remontent à 2010.





