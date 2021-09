A la Une . Déjà condamné sur notre île, un Réunionnais soupçonné du viol d'une gramoune en métropole

Jugé coupable de viol il y a six ans, un Réunionnais de 25 ans aurait encore sévi à La Rochelle en abusant d'une gramoune de 84 ans. Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. Par IS - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 11:14

Un jeune homme de 25 ans expliquant "qu'il avait des besoins et avait été pris d'une pulsion" a été mis en examen le 17 septembre dernier à La Rochelle (17). Soupçonné d'avoir violé une personne vulnérable, une gramoune de 84 ans, le Réunionnais a déjà été jugé pour des faits similaires - viol, agression sexuelle et violation de domicile - par la cour d'assises des mineurs en 2016.



Il avait été condamné à 6 ans de réclusion et à un suivi socio-judiciaire de la même durée, rapportent nos confrères de France Bleu. Libéré en 2019 après avoir purgé cette peine, l'ancien détenu n'était pas chaud à l'idée de suivre des soins et une prise en charge.



Après un déménagement en métropole, il semblait s'être acclimaté en devenant père de famille et en travaillant. C'est d'ailleurs dans l'environnement professionnel que les faits présumés se seraient produits, l'agresseur étant employé dans une résidence pour seniors.



Au fil de ses auditions, le Réunionnais aurait indiqué consommer des stupéfiants et de l'alcool et "ne se souvenir de rien". La victime avait quitté son immeuble vers 7 heures du matin, ce 12 septembre, pour promener son chien sur une avenue de La Rochelle. C'est en rentrant dans le hall qu'elle aurait été jetée au sol, bloquée et violée.



Les policiers en charge de l'enquête n'ont pas manqué de faire le rapprochement avec une autre agression commise quelques heures plus tôt et dont aurait été victime une jeune femme de 21 ans alors qu'elle rentrait d'une soirée en discothèque.





