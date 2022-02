A la Une . Déjà condamné pour meurtre, il agresse son frère au sabre

Un homme de 63 ans se tenait devant la barre du tribunal judiciaire pour des faits de violences avec arme. Il a assené un coup de sabre à son frère le 5 février dans la commune de Saint-Paul, lui infligeant une ITT de 2 mois. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 11 Février 2022 à 17:38

Un gramoune de 63 ans, blessé au bras droit et d'apparence frêle et fragile, devait répondre de faits de violences avec arme sur son frère. Ivre, il lui a porté un coup de sabre à la main. La blessure a occasionné une ITT de 2 mois.



Le prévenu comparaissait en état de récidive. Dès le début des débats, le sexagénaire faisait valoir son droit à demander un délai pour sa défense. C'est là que cela devient intéressant, les apparences sont parfois trompeuses...



Dans le cas d'un renvoi, le tribunal n'évoque pas le fond de l'affaire mais doit statuer sur le maintien ou non en détention provisoire du prévenu. Le casier judiciaire est souvent prépondérant. Dans le cas de Léonard C., c'est du lourd. S'il n'a été condamné qu'à quatre reprises, il a écopé de 20 ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre sur son épouse à qui il a porté un coup de sabre sur la nuque. Placé en détention provisoire en 2004, il a été jugé en 2006 puis reconnu coupable. Il est sorti de prison en 2018.



Alors qu'il vit avec la victime chez ses parents depuis sa sortie, il a lui même demandé à rester en détention, indiquant que son frère vivait aussi avec eux. La présidente a fixé la date d'audience au 16 mars et le maintien du prévenu en détention.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

