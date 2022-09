La grande Une Déjà condamné pour homicide involontaire, il est contrôlé endormi au volant à 2,34 g/l

Dire que le tribunal juge des conduites sous l'empire d'un état alcoolique est un euphémisme. Les faits jugés ce lundi dans le cadre de la comparution immédiate sont aussi simples qu'il font froid dans le dos. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 5 Septembre 2022 à 17:51

Julien L., 37 ans, comparaissait ce lundi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour avoir conduit sous l'emprise de l'alcool. Ce vendredi 2 septembre, il est 0h40 lorsqu'une patrouille de police de Saint-Denis aperçoit un véhicule moteur tournant sur le bord de la route. Au volant, Julien L. est tout bonnement endormi. Il est contrôlé à 2,34 g/l d'alcool dans le sang. Il est interpellé puis placé en garde à vue. Compte tenu des ses antécédents en la matière, le voilà ce lundi au tribunal pour être jugé.



"Vous avez déjà tué quelqu'un alors que vous aviez bu"



"Je sais que j'ai un problème d'alcool. Quand je commence je ne m'arrête pas", lance-t-il tout penaud au président. "Le problème, c'est que vous êtes en récidive et sous sursis probatoire avec 5 mois au-dessus de votre tête. Mais le plus grave, c'est que sur les trois mentions de votre casier, vous avez été condamné à 3 ans de prison dont 1 an avec sursis en 2013 pour homicide involontaire. Vous avez déjà tué quelqu'un alors que vous aviez bu", fustige le magistrat présidant l'audience.



"Il a déjà été condamné pour homicide involontaire, il y a un vrai problème d'alcool non résolu", tance le parquet qui requiert une peine de 10 mois de prison, la révocation de 2 mois de sursis, l'annulation du permis, l'interdiction de le repasser avant 6 mois et le maintien en détention. "Il boit rarement, mais il ne sait pas s'arrêter. Il assume et sait qu'il va être condamné", plaide la défense.



Le prévenu est jugé coupable et condamné à 10 mois de prison. Le tribunal révoque son sursis à hauteur de 3 mois, prononce l'annulation de son permis et l'interdiction de conduire sans dispositif anti-démarrage. Il est maintenu en détention.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur