Déjà asphyxiée tous les matins, la quatre voies de Cambaie est filtrée

Les grévistes aggravent une situation déjà bien compliquée chaque jour entre le viaduc de Saint-Paul et le Centre hospitalier ouest (CHOR). Ils ont positionné leurs véhicules sur la voie de droite à hauteur du radar à hauteur du Ciné Cambaie. Les plots pour bloquer la circulation sont levés toutes les 4 à 5 minutes. Les grévistes laissent filer une vingtaine de voitures avant de redéployer les plots au milieu de la voie de dépassement. Seuls les véhicules de secours et les ambulances peuvent passer. Le filtrage est plus restrictif dans le sens Port/Saint-Paul car "les automobilistes peuvent passer par la déviation vers le Ciné Cambaie", indiquent les grévistes.