Déjà 26 mentions à son casier, il est condamné 2 fois en 10 jours

Ce Saint-Joséphois est ce qu'on peut appeler un récidiviste. Avec déjà plus de 26 mentions à son casier judiciaire, le trentenaire est de nouveau comparu pour "vols aggravés en récidive".



Mais une fois à la barre, le tribunal de Saint-Pierre a été stupéfait de revoir si vite cet homme. En effet, il avait été convoqué une semaine plus tôt pour "conduite sans permis et refus d'obtempérer".



Le trentenaire n'aurait pas eu conscience de commettre un cambriolage. "Il se trouve que le Saint-Joséphois était en état d'ivresse", souligne le JIR. Après avoir notamment dérobé des bijoux et des chaussures de sport, le prévenu le confie lui-même à la barre: "j'étais pas bien, j'avais bu de l'alcool".



Mais la présidente Corinne Peinaud ne se laisse pas amadouée, "quand on a comparu 27 fois devant le tribunal, présenter ses excuses ne suffit pas". Six mois de prison ferme avec un maintien en détention ont été demandés et son avocate avait demandé à ce que son client ait un bracelet électronique. Au final, il a été condamné à neuf mois de prison avec un maintien en détention, en insistant sur l'état de récidive.