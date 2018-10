Déguisez-vous pour le Festikal

Depuis le 13 octobre dernier et jusqu’au 27 octobre se déroulent des ateliers publics pour lesquels il faut s’inscrire (voir le programme). Sans oublier des contes et des légendes kréols racontés par des artistes locaux.



Sully Andoche, Miguy Vidot ou encore Pierrot Vidot. Des événements programmés à la médiathèque Leconte-de-lisle, au Jardin de la Liberté ou encore à la Maison Serveaux.



Alors pas d’hésitation à avoir: venez déguisés à Saint-Paul ce 27 octobre ! Si vous ne venez pas, Grand Mer Kal risque de vous hanter pour longtemps. On vous aura prévenus !