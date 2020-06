A la Une .. Dégradations et outrage : Une nouvelle bataille contre les nids-de-poule perdue pour Claude

Poursuivi pour dégradations et outrage dans son combat contre les nids-de-poule, Claude a été jugé ce mardi devant le tribunal correctionnel de St-Pierre. Particulièrement remonté, dépassé par les événements, il a été expulsé de la salle d’audience. Par Prisca Bigot - Publié le Mardi 23 Juin 2020 à 18:12 | Lu 163 fois





Face à la juge ce mardi, il n'a pas su se retenir et a dépassé les limites. Venu sans avocat pour le conseiller, Claude avait préparé un long argumentaire qu'il n'a pas pu développer, remis à sa place par la présidente du tribunal. Dès les premières minutes, le retraité s'est emporté en entendant que la mairie de St-Joseph et le sous-préfet de l’arrondissement de St-Pierre étaient présentés comme les victimes. "Ce sont eux les coupables", a lancé Claude qui en avait gros sur le coeur contre "une justice à deux vitesses". Coupant sans cesse la parole à la présidente du tribunal, Claude a finalement été expulsé de la salle d’audience.



"Nous pouvons entendre les voix de la révolte. Il y a des choses dans notre société qui ne vont pas", a reconnu le ministère public. Mais pour le parquet, dans le cas de Claude, il s’agit davantage "d’un mal-être absolu sans justification". "La société est telle qu’elle est avec ses routes. Beaucoup d’efforts ont été faits. L’argent ne vient pas de nulle part", a rappelé la vice-procureur. 6 mois de prison ferme aménageables ont été requis à l’encontre du sexagénaire, inéligible au sursis simple, déjà condamné pour des faits de violences.



En son absence, Claude a finalement écopé de 400 euros d’amende et devra également verser un euro symbolique à la mairie de St-Joseph, constituée partie civile. Le tempérament sanguin de Claude lui a à nouveau été préjudiciable. L'homme de 69 ans est très rapidement monté dans les tours face à la présidente du tribunal correctionnel de Saint-Pierre. L'homme, passionné de voiture, en guerre contre les chaussées déformées de l'île s'en est pris aux murs de la gendarmerie et du stade municipal de St-Joseph le 28 août 2019 dans un accès de colère. "Allez en enfer ces mafieux, représentants du désordre", "tous pourris"...Claude a été rapidement identifié, confondu par une expertise graphologique grâce aux lettres envoyées auparavant au maire et au préfet. Lors de son placement en garde à vue, il a reconnu les faits.Face à la juge ce mardi, il n'a pas su se retenir et a dépassé les limites. Venu sans avocat pour le conseiller, Claude avait préparé un long argumentaire qu'il n'a pas pu développer, remis à sa place par la présidente du tribunal. Dès les premières minutes, le retraité s'est emporté en entendant que la mairie de St-Joseph et le sous-préfet de l’arrondissement de St-Pierre étaient présentés comme les victimes. "Ce sont eux les coupables", a lancé Claude qui en avait gros sur le coeur contre "une justice à deux vitesses". Coupant sans cesse la parole à la présidente du tribunal, Claude a finalement été expulsé de la salle d’audience."Nous pouvons entendre les voix de la révolte. Il y a des choses dans notre société qui ne vont pas", a reconnu le ministère public. Mais pour le parquet, dans le cas de Claude, il s’agit davantage "d’un mal-être absolu sans justification". "La société est telle qu’elle est avec ses routes. Beaucoup d’efforts ont été faits. L’argent ne vient pas de nulle part", a rappelé la vice-procureur. 6 mois de prison ferme aménageables ont été requis à l’encontre du sexagénaire, inéligible au sursis simple, déjà condamné pour des faits de violences.En son absence, Claude a finalement écopé de 400 euros d’amende et devra également verser un euro symbolique à la mairie de St-Joseph, constituée partie civile.



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur