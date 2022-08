Dégradation

(Vivre autrement,… pourquoi pas ?)



Le danger ne réside pas dans les différences et les inégalités, (dans la nature, il y a bien aujourd’hui, la puce, à côté de l’éléphant), il réside dans les abus et les excès mais surtout dans les évolutions qui tendent chez les humains, à toujours plus de différences et plus d’inégalités. L’espèce humaine semble s’être stabilisée sur le plan morphologique mais part à la dérive sur le plan sociétal et civilisationnel. Cet animal errant et envahissant, semble perdu sur une planète trop petite pour lui. Alors que peu ou prou, tous les autres êtres vivant ont trouvé leur niche écologique, Homo sapiens, ce Juif errant, perpétuellement insatisfait, semble inconfortable partout. Il construit, détruit, transforme sans cesse son environnement. Toujours insatiable, il s’ébroue dans une nature qu’il finit par détruire, au risque de se détruire lui-même. Les humains ont donc presque tous un comportement asocial. Mais malgré des lois qui ont prévu ce cas, aucun n’est mis en prison ou enfermé dans un asile psychiatrique. Sans le savoir nous marchons tous sur la tête. Le roi est nu mais personne ne veut le voir. Nous ne sommes plus des humains, nous sommes devenus des machines, des objets ou même des esclaves manipulés, exploités par un système socio-économique inhumain. Personne ne sort indemne de cette situation. Tout se fait au profit du rendement et au détriment de l’humain. Notre merveilleuse planète, la plus belle de l’univers, qui, en plusieurs millions d’années, a construit les grands équilibres de la nature et l’harmonie globale du vivant, avait-elle prévu cela ? Ce manque de liberté, d’égalité et de fraternité, était-il nécessaire ? Une autre société, une autre humanité, un autre monde, ne serait-il pas envisageable ?