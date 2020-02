A la Une .. Dégradation pluvieuse et orageuse probable à partir de mardi

Les modèles sont en accord quant à la probabilité d'une dégradation du temps arrivant par l'Ouest et impactant la Réunion puis Maurice à partir de mardi. Rien de significatif jusqu'à mardi



➡️ Comme prévu ce dimanche ne fait pas mentir la tendance récente et les averses sont rares cet après-midi.

De nombreux nuages élevés zèbrent le ciel tout en restant inoffensifs.



➡️ Demain lundi le soleil ne prend pas ombrage des nuages d'altitude le matin. L'après-midi la couverture nuageuse péi engendre des averses localement sur la moitié Nord.



Dégradation probable par l'Ouest dans la journée de mardi



➡️ L'instabilité pluvio-orageuse se met en place entre la côte malgache et la Réunion dès le début de la semaine et arrive dans notre voisinage immédiat mardi.

Dans le courant de la journée la probabilité est de plus en plus forte pour que le temps se détériore. Des averses orageuses modérées à fortes devraient affecter l'île notamment les hauts dans l'après-midi et en soirée.

🎏 Le vent s'établit franchement au secteur Nord-Ouest impactant l'Ouest et l'Est de l'île ainsi que les hauteurs.

🌊 La mer devient houleuse sur les côtes Ouest et Sud avec l'arrivée d'un train de houle de Sud-Ouest. Elle reste faiblement houleuse sur les côtes Est en raison de la persistance de la petite houle de Sud-Est.



➡️ Le temps instable et potentiellement orageux pourrait perdurer sur la zone par la suite mais la prévision pour la Réunion elle même est encore incertaine à l'heure actuelle.

Températures relévées sous abri et rapportées par les stations de Météo France ce dimanche midi: elles ne sont pas excessives.



A midi les cumuls de pluie en 24heures rapportés par les stations de Météo France: ils sont faméliques ou au mieux dérisoires compte tenu de la saison dite "des pluies".

PATRICK HOAREAU Lu 2037 fois







