Dégradation pluvieuse envisagée sur la moitié Est ce soir et la nuit prochaine

Bonjour toutes et tous!



Graphique: Arome simule de bonnes averses notamment sur les hauts de la moitié Est la nuit prochaine. Augmentation de l'instabilité en mer au nord de l'île. On surveillera. METEO FRANCE



REMARQUES GENERALES:

1: l'alizé est modéré et devient plus humide en fin de journée.

Belle journée sur les plages.



-[a] les régions Est allant de Saint Joseph à Gillot: des averses touchent la zone ce matin. Météo France rapporte 7.1mm en 3 heures à Saint André.

A 6heures Météo France rapporte des températures allant de 7.4° à Bellecombe à 19.2° au Baril.

En cours de matinée les éclaircies sont plus larges.

Les plages d'averses et d'éclaircies plus ou moins larges rythment l'après midi.

Le temps reste variable au volcan où comme hier la maximale dépasse 10°.

Le vent souffle en rafales jusqu'à 60km/h vers Gillot.



En soirée et au cours de la nuit prochaine on attend l'arrivée de nuages porteurs d'averses plus nombreuses sur le littoral comme dans les hauts.



-[b] à l'ouest des régions précédentes: le soleil matinal ne fait pas défaut malgré la présence de quelques bancs de nuages élevés.

A 6heures Météo France relève des températures allant de 6.1° au Maïdo à 20.6° au Port.

Le thermomètre en matinée est bien aidé par l'ensoleillement sur cette région et les 28° voire 29° restent envisageables en début d'après midi du côté de Saint Gilles.

Cet après midi sur les pentes de l'Ouest et du Nord Ouest quelques brèves averses sont possibles.

Le vent souffle entre Saint Pierre et Saint Leu mais épargne les plages de l'Ouest et le Nord-Ouest.



2: la haute mer est houleuse.

Température du lagon: autour de 25°.



3: Mardi : on peut toujours conserver à peu de choses près le même découpage. La zone [a] est humide avec des averses assez nombreuses en matinée.

La zone[b] est nettement plus sèche avec quelques averses sur les pentes l'après midi.



4: TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:



SAINT DENIS: Maximum de 26° Celsius



LE PORT : Maximum de 28° Celsius



SAINT GILLES: Maximum de 28/29° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 24/25° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 26° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 26° Celsius



VOLCAN: Maximum de 12° Celsius



MAIDO: Maximum de 14/15° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 15° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 17/18° Celsius



CILAOS: Maximum de 20/21° Celsius



SALAZIE: Maximum de 20/21° Celsius



Sur ce je vous souhaite un excellent début de semaine. Bon courage pour le boulot.



